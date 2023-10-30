Прибитая к доске сварщиком россиянка пришла в сознание

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

В Екатеринбурге пришла в сознание девушка, которую сожитель-сварщик прибил к доске. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое, но она уже может самостоятельно принимать легкую пищу", – сказано в сообщении.

При этом медики постоянно следят за состоянием пострадавшей, у которой врачи также диагностировали стадию регресса (стадия, когда симптомы болезни начинают отступать и пациент идет на поправку), отметил источник.

Врачи озвучивают положительные прогнозы по поводу выздоровления девушки.

Ранее в СК РФ сообщили, что житель Екатеринбурга на почве ревности прибил гвоздями знакомую к полу и поджег в гараже. После этого он посадил ее в машину и повез в лесной массив. Во время поездки женщина спровоцировала ДТП. Испугавшись, что водитель вызовет полицию, мужчина скрылся. Пострадавшей вызвали скорую и доставили в больницу.

Злоумышленника же спустя время задержали. Следователи предъявили ему обвинение в покушении на убийство. Сейчас он находится под стражей.

"Московский патруль": мужчина убил мать и закопал ее тело