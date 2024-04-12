Мужчина облил химической жидкостью несколько девушек в Монине

Видео: телеграм-канал SHOT

Неизвестный мужчина в подмосковном поселке Монино городского округа Щелково облил нескольких девушек химической жидкостью. Одна из пострадавших по имени Анастасия рассказала о случившемся телеканалу "360"

На видео попал момент, когда одетый в черное злоумышленник плеснул Анастасии в лицо неизвестную жидкость. После этого нападавший ушел.



"Он ничего не сказал. Я шла домой, разговаривала по телефону. Он что-то плеснул, оно начало жечь, я начала кричать на всю улицу. <…> Он спокойно куда-то удалился, его не поймали до сих пор", – рассказала девушка.

Пострадавшая отметила, что сейчас чувствует себя отвратительно. У нее повреждены обе руки, а из-за гематомы на лице не открывается глаз. По данным журналистов, врачи планируют вскоре выписать Анастасию из медицинского учреждения.

Мать другой пострадавшей, Светлана, рассказала телеканалу "360", что ее дочь получила не такие серьезные повреждения, так как большая часть жидкости попала на одежду. При этом нападавшего, по ее словам, опознали по камерам. Информация об этом уже направлена в полицию.

В настоящее время зафиксировано как минимум три подобных случая, пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Неизвестный обливает прохожих кислотой, а потом скрывается с места происшествия.

"Подобное произошло в подмосковном Щелкове, все пострадавшие госпитализированы с ожогами. В настоящее время сотрудники полиции ведут поиск мужчины", – уточнили журналисты.

Ранее студентка получила химический ожог тела после того, как села на сиденье автобуса в Екатеринбурге. Инцидент произошел в конце октября на одном из автобусных маршрутов. В "Гортрансе" позже заявили, что проверяют эту информацию.