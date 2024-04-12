Угроза прорыва насыпной дамбы появилась в поселке Газодобытчиков-2 Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В поселке Газодобытчиков-2 в Оренбургской области появилась угроза прорва насыпной дамбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

"Это насыпная дамба. Она испытывает огромную нагрузку. И есть угроза прорыва", – говорится в сообщении.

Сейчас местные власти пытаются укрепить насыпь грунтом. Несмотря на это, грунтовые воды уже начали просачиваться и подмывать ее. Между тем уровень воды в реке Урал у Оренбурга вырос еще на 4 сантиметра. Общая высота достигла 1 147 сантиметров.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В связи со стихией на территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

На помощь пострадавшим от паводка направят 10 миллиардов рублей. Такое решение принял губернатор региона Денис Паслер.

