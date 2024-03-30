МЧС спасло 12 рыбаков с отколовшейся льдины на водохранилище на Урале

Сотрудники МЧС спасли 12 рыбаков, дрейфовавших на отколовшейся льдине на Белоярском водохранилище в Свердловской области. После спасательной операции специалисты провели разъяснительную работу с рыбаками.

Между тем Сочи накрыл густой туман, который "пришел с моря". Местами видимость составляет 200 метров. Туман продержится до конца суток 30 марта. Все службы работают в усиленном режиме.

В Алтайском крае введен режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением паводковой обстановки. Талыми водами, по подсчетам властей, затоплено свыше 600 приусадебных участков.

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