Суд освободил экс-главу МЧС Кузбасса Мамонтова по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Кемеровский областной суд освободил от наказания за халатность в связи с истечением срока давности экс-главу управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, приговоренного к 10,5 года колонии по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает ТАСС.

Меру пресечения в отношении Мамонтова отменили в связи с фактическим отбыванием основного наказания в виде лишения свободы. Суд постановил освободить Мамонтова из-под стражи немедленно.

В то же время приговор главному государственному инспектору по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григорию Терентьеву смягчили с 8,5 до 7,5 года колонии общего режима. Его также освободили от наказания за халатность в связи с истечением срока давности.

В июне прошлого года Центральный районный суд Кемерова приговорил Мамонтова к 10,5 года заключения. Также ему назначили штраф в 900 тысяч рублей.

25 марта 2018 года пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Очаг возгорания находился на четвертом этаже, где были кинотеатр и детские игровые комнаты. Противопожарная система при этом была отключена. В результате ЧП погибли 60 человек, большинство из которых – дети.

В сентябре 2021 года Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. В свою очередь, пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина обвинили в халатности.

Спустя месяц фигурантам дела вынесли приговоры. Так, бывший гендиректор компании – собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова получила 14 лет колонии общего режима, а Бурсин и Генин – 6 и 5 лет лишения свободы соответственно.

