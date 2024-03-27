Пассажир в аэропорту Пулково сообщил о бомбе в ручной клади

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Пассажир в аэропорту Пулково сказал, что в ручной клади его коллеги находятся бомбы. В отношении заявителя возбудили уголовное дело, сообщается на странице управления на транспорте МВД России по СЗФО в соцсети "ВКонтакте".

На место происшествия выехали службы и провели досмотр ручной клади. В результате проверки подозрительных предметов не обнаружили. Нарушений общественного порядка допущено не было, проинформировали в управлении.

Уточняется, что прибывшие на место сотрудники транспортной полиции выявили 48-летнего жителя Кемеровской области, который из хулиганских побуждений заявил, что у его знакомого в ручной клади находятся опасные предметы.

"Следствие линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", – говорится в сообщении.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде обязательства о явке (своевременно являться по вызовам дознавателя. – Прим. ред.).

Ранее рейс из Петербурга в Худжанд задержали из-за сообщения о бомбе. Самолет "Уральских авиалиний" вернулся в аэропорт вылета из-за информации о якобы готовящемся теракте.