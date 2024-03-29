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Новости

29 марта, 12:00

Новости

Новости регионов: мосты и переправы затопило паводком в Приморье

Новости регионов: мосты и переправы затопило паводком в Приморье

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В Приморье весенним паводком затопило мосты и переправы. Из-за разлившихся рек проселочные дороги исчезли под водой. Местные жители переживают, что могут остаться без продуктов и медицинской помощи. В некоторые населенные пункты невозможно на данный момент добраться.

В Сибири снегопад нарушил авиасообщение. Четыре самолета, летевших в Тюмень были перенаправлены в Екатеринбург. Речь идет о рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута и Сочи. В пятницу на юге региона осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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