Малооблачная погода без осадков ожидается в столице 29 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В первый день недели, 29 апреля, в столице ожидается малооблачная погода без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 18 до 20 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду, атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до плюс 6 градусов, а в Подмосковье – до плюс 4 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что 1 мая в Москве ожидаются кратковременный дождь и теплая погода.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал, что текущий апрель стал одним из самых жарких за прошедшие 75 лет. По словам синоптика, это свидетельствует о приходе очень ранней весны.