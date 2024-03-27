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Новости

27 марта, 13:00

Происшествия

Новости регионов: массовое ДТП произошло в центре Курска

Новости регионов: массовое ДТП произошло в центре Курска

Панихида по погибшим прошла у здания "Крокус Сити Холла" утром 27 марта

Заседание Мосгордумы началось с минуты молчания в память о погибших в "Крокус Сити Холле"

Количество пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" возросло до 360

Новости часа: 60 пострадавших в "Крокусе" остаются на лечении в больницах Москвы

На помощь пострадавшим в "Крокус Сити Холле" пришел весь город – Собянин

Собянин рассказал, как вся Москва помогает пострадавшим в теракте

Новости мира: в Японии госпитализировали более сотни отравившихся человек

Машина загорелась на участке МКАД между Щелковским шоссе и шоссе Энтузиастов

Новости мира: лесные пожары зафиксированы в каждом втором штате Мексики

Массовая авария произошла 27 марта в центре Курска. Автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем в Севастополе водолазы МЧС подняли с морского дна семь пушечных ядер и пушку XIX века весом около двух тонн. На ней обнаружили клеймо Российской империи с двуглавым орлом. Находки доставили на берег с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов. Они займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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