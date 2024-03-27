Новости регионов: массовое ДТП произошло в центре Курска

Массовая авария произошла 27 марта в центре Курска. Автобус протаранил несколько машин и врезался в другой автобус. От удара в одном из автомобилей взорвался газовый баллон, начался пожар. Информация о пострадавших уточняется.

Тем временем в Севастополе водолазы МЧС подняли с морского дна семь пушечных ядер и пушку XIX века весом около двух тонн. На ней обнаружили клеймо Российской империи с двуглавым орлом. Находки доставили на берег с помощью заполненных воздухом понтонов и металлических тросов. Они займут место в экспозиции Военно-исторического музея фортификационных сооружений на Михайловской батарее.

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