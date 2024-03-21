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Горные курорты Сочи не будут в этом году продлевать зимний сезон. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководство курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского.

Как правило, сезон продолжается до середины апреля или первых чисел мая, это зависит от погодных условий. В свою очередь, в Гидрометцентре уточнили, что снег в этом году быстро таять не будет. Однако горные курорты не собираются продлевать работу.

"Теоретически это можно сделать, но это не интересно, мы пробовали, первые годы после майских праздников. Во-первых, это количество людей, там 100–200 человек приезжают в первое время, катание в это время уже не очень комфортное, поэтому мы решили, что не стоит продлевать", – объяснил Белокобыльский.

Он отметил, что лучше всего уделить как можно больше времени для профилактического ремонта инфраструктуры перед стартом летнего сезона.

В свою очередь, курорт "Красная Поляна" завершит сезон 4 мая. При этом курорт "Газпром" еще не объявлял о сроках закрытия зимнего катания. Там сказали, что будут опираться на погодные условия.

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