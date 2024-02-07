Курорт "Роза Хутор" опроверг информацию о скоплении очередей из-за остановки подъемников

Фото: телеграм-канал "Роза Хутор Live"

Курорт "Роза Хутор" опроверг информацию о скоплении большого количества людей из-за приостановки подъемников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее в Сети появилась информация о том, что десятки туристов застряли на подъемниках. По версии СМИ, большие очереди скопились из-за остановки подъемника "Волчья скала" на 10 минут.

"Курорт официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Сегодня никаких подобных происшествий, в том числе на подъемнике "Волчья скала", не было", – говорится в сообщении компании.

Представители курорта также добавили, что погодные условия в горах стабилизируются. 7 февраля на курорте открыли 36,6 километра горнолыжных трасс.

Очереди на подъемниках периодически образуются, но только из-за востребованности курорта. Потоки кратковременные и быстро регулируются, заключили в компании.

Накануне на горнолыжном курорте "Лаура" в Сочи сошла снежная лавина. Это произошло в районе горнолыжных трасс F. В результате произошедшего никто не пострадал. Всех находившихся на трассе шесть человек нашли.

Туристы попали в снежную блокаду на горнолыжном курорте в Сочи из-за бури