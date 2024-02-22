Новости мира: высота снежного покрова в Индии составила более 2 метров

В Индии продолжают бороться с последствиями мощнейшего снегопада. Так, в долине Кашмир высота снежного покрова в некоторых местах составила более двух метров. Отменены сотни рейсов, закрыты основные дороги, нарушено железнодорожное сообщение.

В Мадриде началась новая волна протестов. В испанскую столицу приехали несколько сотен тракторов и парализовали движение в центре. Аграрии Испании, как и их коллеги в Польше, требуют закрыть границу для украинского продовольствия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.