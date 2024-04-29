Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Курил

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Подземные толчки магнитудой 4,6 произошли около побережья Курил. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника сейсмостанции Южно-Сахалинск Елену Семенову.

По ее словам, землетрясение произошло 29 апреля в 13:43 по местному времени (05:43 по Москве). Эпицентр находился в Тихом океане, в 153 километрах к юго-востоку от необитаемого острова Симушир. Очаг толчков залегал на глубине 23 километров.

Данные об ощутимости землетрясения не поступали специалистам, добавила Семенова.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 было зафиксировано около берегов Эритреи. Эпицентр толчков находился в 96 километрах к северо-востоку от столицы Эритреи Асмэры, население которой составляет порядка 563 тысяч человек.

До этого пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Также поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.