RMF FM: в Польше эвакуируют около 2 тыс человек из-за бомбы возле АЗС

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Порядка двух тысяч человек эвакуируют в Поморском воеводстве Польши после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны около автозаправочной станции. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Уточняется, что эвакуации подвергнутся жители Дембогужа и Казимежа в гмине Косаково, она начнется утром 29 апреля.

Ожидается, что специалисты нейтрализуют боеприпас в короткое время, после чего жильцы смогут вернуться в свои дома.

Ранее СМИ сообщали о том, что полиция Бразилиа организовала проверку после сообщений о возможно заложенной бомбе в посольстве РФ в Бразилии. Отмечалось, что проверка началась после иностранного звонка российским дипломатам.

Спустя некоторое время правоохранители завершили проверку – информация о бомбе в дипмиссии не подтвердилась.