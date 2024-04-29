Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

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Украинская сторона пересмотрела заявление в Совет Европы об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения. Соответствующий документ опубликован на сайте Совета.

В заявлении говорится, что из-за введения военного положения на Украине могут быть временно ограничены права и свободы граждан, предусмотренные статьями 30–34, 38, 39, 41–44 и 53 Конституции Украины.

Как сообщает РБК, речь идет о таких статьях, как право на неприкосновенность жилища и частной жизни, на тайну переписки и телефонных переговоров, свобода мысли и слова, передвижения и выбора места жительства, право проводить собрания, митинги и демонстрации, право на образование и прочее.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта, но их не провели из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Поэтому житель Чернигова посчитал, что Верховная рада не предприняла никаких действий, нарушив тем самым права граждан по участию в избирательном процессе.