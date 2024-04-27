РИА Новости: Верховный суд Украины открыл дело по иску против Рады

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Верховный суд Украины начал производство по иску жителя Чернигова Олега Серика против Верховной рады о неназначении президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Теперь, по информации издания, суд предоставил Верховной раде 15 дней для передачи объяснений по делу. Затем у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению.

Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта, но их не провели из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации. Поэтому житель Чернигова посчитал, что Верховная рада не предприняла никаких действий, нарушив тем самым права граждан по участию в избирательном процессе.

При этом Серик в иске попросил суд обязать парламент назначить выборы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский станет нелегитимным с 21 мая 2024 года, так как он не стал проводить в стране президентские выборы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров между тем указал, что разговоры о легитимности Зеленского могут и не потребоваться, так как нужно еще "дожить" до этого срока.

