В президентской фракции "Слуга народа" заявили, что современной Украине нужна диктатура

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Современной Украине необходима диктатура, чтобы добиваться успехов на фронте. Такое мнение высказал украинский парламентарий от партии президента "Слуга народа" Сергей Демченко.

"Иногда страна может дойти до диктатуры в состоянии войны. И иногда говорят, что это единственный выход, чтобы государство вышло победителем", – приводит его слова РИА Новости.

Демченко также заявил, что на Украине не ощущается полной диктатуры. При этом депутат согласился с тем, что в стране максимальное количество решений принимает президент Владимир Зеленский, а большинство госорганов ориентируются на него в принятии решений.

Ранее бывший советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского напоминает события романа-антиутопии британского писателя Джорджа Оруэлла "1984". По его мнению, Украина движется к диктатуре из-за проводимого ее президентом курса по укреплению власти и каких-либо позитивных сдвигов ждать в ближайшее время не приходится.