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28 марта, 07:45

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Новости регионов: Амурскую область накрыла пыльная буря из Китая

Новости регионов: Амурскую область накрыла пыльная буря из Китая

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Амурскую область накрыла мощная пыльная буря. Жители Благовещенска поделились кадрами пламенно-рыжего неба и столбов пыли. Это сопровождалось сильным ветром, который разносил песок в разные стороны. По словам метеорологов, в регион пришел мощный циклон со стороны Китая и Монголии. Подобное явление наблюдается в Приамурье каждый год примерно в одно и то же время.

В Якутии лавина перекрыла федеральную автодорогу "Колыма". Сотни тонн снега завалили трассу между Якутском и Магаданом на 594-м километре. Этот участок считается особо опасным, так как проходит по горной местности. Дорожные службы работали в течение ночи, чтобы восстановить движение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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