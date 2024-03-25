Прорыв породы на руднике "Пионер" в Приамурье произошел выше местонахождения горняков

Фото: МЧС России

Прорыв породы и льда на руднике "Пионер" в Амурской области произошел выше отметки, на которой находились горняки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



"По уточненным данным, прорыв породы и льда произошел на глубине 97 метров", – отметил собеседник агентства.

До этого нахождение горняков фиксировалось на глубине 147 метров.

О ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области стало известно вечером 18 марта. Из-за обвала внутри рудника оказались 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. По данному факту в СК по Амурской области уже возбудили уголовное дело.

Согласно последним оценкам, на руднике "Пионер" произошел прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.

Ранее на место происшествия доставили два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. Позже из Новокузнецка в зону ЧС отправили третий насос производительностью 750 кубометров в час. Он прибыл 23 марта.

