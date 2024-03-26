В горную выработку рудника "Пионер" пробили третью скважину

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Третья скважина пробита в горную выработку рудника "Пионер" в Приамурье. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, третья скважина вышла в горную выработку. Согласно данным с камер, там есть вода. Извлеченный из выработки керн показал, что она заполнена пульпой и льдом.

В МЧС напомнили, что при бурении первой скважины на 243-м метре также получилось выйти в горные выработки, где нашли воду. Специалисты решили бурить до 320 метров, сейчас пробурено 289 метров. Вторая же скважина, указали в ведомстве, находится на отметке 214 метров.

В свою очередь, партнер юридического центра "Фаворит" Никита Муравьев рассказал, что управляющему директору рудника, которого задержали 25 марта, может грозить до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает газета "Известия".

По данным СК РФ по региону, директор шахты Алексей Бирюков задержан по подозрению в нарушении требований безопасности. Муравьев указал, что эта статья УК РФ предусматривает наказание от штрафа в размере 80 тысяч рублей до семи лет лишения свободы. Наказание, продолжил он, будет зависеть от тяжести последствий.

Юрист отметил, что сейчас продолжают искать горняков, и выразил надежду, что нарушение требований безопасности повлекло за собой лишь причинение крупного ущерба. В таком случае максимальное наказание составит до трех лет тюремного заключения, уточнил Муравьев. Специалист считает, что также в качестве подозреваемых по уголовному делу могут привлечь гендиректора компании или инженера по технике безопасности.

Ранее сообщалось, что работы внутри шахты "Пионер" приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, однако бурение разведывательных скважин продолжилось. Представители рудника и МЧС РФ оперативно сообщают о ходе работ родственникам пострадавших шахтеров.

Инцидент на руднике случился 18 марта, когда из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. По данному факту СК РФ по региону возбудил уголовное дело.

Позже стало известно, что на руднике зафиксировали прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.