Работы внутри шахты "Пионер" приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей

Фото: МЧС России

Работы внутри шахты "Пионер" в Амурской области, где с 18 марта обвалом горных пород заблокированы 13 горняков, приостановлены из-за угрозы безопасности спасателей, сообщает РИА Новости.

При этом бурение разведывательных скважин продолжается. Представители рудника и МЧС России оперативно сообщают о ходе работ родственникам пострадавших горняков.

Ранее прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после обрушения на шахте "Пионер". Установлено, что сотрудники Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности объекта "Рудник "Пионер" не выявили имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Вместе с тем должностные лица управления не пресекали нарушения, в том числе по решению вопроса об административном приостановлении деятельности рудника.

25 марта там произошел прорыв породы и льда на глубине 97 метров. Это выше отметки, на которой находились горняки.

Позже Следственный комитет РФ по Амурской области задержал управляющего директора рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности.

ЧП на руднике "Пионер" произошло 18 марта. Из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. СК РФ по региону возбудил по данному факту уголовное дело.

Позже поступила информация о том, что на руднике зафиксировали прорыв свыше 190 тысяч кубических метров пород.