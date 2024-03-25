Дело о халатности завели после обрушения на шахте "Пионер" в Амурской области

Фото: Прокуратура Амурской области

Прокуратура возбудила уголовное дело о халатности после обрушения на шахте "Пионер" в Амурской области, где уже неделю на связь не выходят 13 горняков. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Установлено, что сотрудниками Дальневосточного управления Ростехнадзора в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок деятельности опасного производственного объекта "Рудник "Пионер" не выявлены имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в прокуратуре указали, что должностные лица управления не пресекали нарушения, в том числе по решению вопроса об административном приостановлении деятельности рудника.

25 марта там произошел прорыв породы и льда на глубине 97 метров. Это выше отметки, на которой находились горняки, рассказали в оперативных службах.

Позже Следственный комитет РФ по Амурской области задержал управляющего директора рудника "Пионер" по подозрению в нарушении требований безопасности. О судьбе заблокированных в шахте горняков ничего не известно, заявили в СК.

В понедельник также стало известно, что работникам после бурения первой установки удалось попасть в горную выработку рудника. Представитель экстренных служб рассказал, что установка прошла 243 метра, был пробит свод аварийного участка.

ЧП на руднике "Пионер" произошло 18 марта. Из-за обвала горных масс 13 человек оказались заблокированными. СК РФ по региону возбудил по данному факту уголовное дело.

Позже поступила информация о том, что на руднике зафиксировали прорыв свыше 190 тысяч кубических метров пород.