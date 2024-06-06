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06 июня, 17:50

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Глава МИД Венгрии: страна приветствует инициативу КНР и Бразилии по Украине

В Венгрии оценили инициативу Китая и Бразилии по Украине

Фото: depositphotos/Baloncici

Венгрия приветствует и ценит инициативу Китая и Бразилии по Украине. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Мы приветствуем заявление Китая и Бразилии, потому что оно нацелено на заключение мира на Украине, а это в наших интересах", – цитирует его РИА Новости.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что на мирной конференции по Украине в Швейцарии, которая пройдет 15–16 июня, не будет присутствовать китайская делегация. Более того, от участия отказались Пакистан, ЮАР и Бразилия, а Индия направит на мероприятие представителей не самого высокого уровня.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что отказ ряда стран от участия в саммите связан с тем, что они не хотят тратить время впустую. По его словам, обсуждение украинского конфликта без участия России не направлено на результат.

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Сюжет: ПМЭФ-2024
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