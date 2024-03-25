Разведка рудника "Пионер" показала, что с высокой вероятностью он затоплен

Фото: МЧС России

Разведка рудника "Пионер", где произошел прорыв породы, показала, что скорее всего он затоплен, сообщает ТАСС.

Через скважину удалось разведать, что вода находится в горных выработках на глубине 153 метров.

"С высокой вероятность остальные выработки рудника также затоплены", – говорится в сообщении.

О ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области стало известно вечером в понедельник, 18 марта. Из-за обвала внутри рудника оказались 13 человек, с которыми до сих пор нет связи. По данному факту в СК по Амурской области уже возбудили уголовное дело.

Согласно последним оценкам, на руднике "Пионер" произошел прорыв более 190 тысяч кубических метров пород.

Ранее на место происшествия доставили два мощных насоса для откачки грунтовых вод производительностью 150 и 900 кубических метров в час. Позже из Новокузнецка в зону ЧС отправили третий насос производительностью 750 кубометров в час. Он прибыл 23 марта.