ФСБ задержала группировку чиновников Минэкономразвития, занимавшихся рейдерством

Фото: 123RF/grigorenko

Силовики задержали членов преступной группировки, в которую входили чиновники Минэкономразвития РФ и предприниматели Ставропольского края. Они подозреваются в рейдерском захвате компании по производству минеральной воды, пишет "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.

По данным службы, задержанные досрочно прекратили действие лицензии вододобывающей организации "Минеральные Воды" на добычу воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. Сделали они это для рейдерского захвата производственных мощностей, чтобы получить сверхприбыль от деятельности юридических лиц, указали силовики.

Кроме того, ФСБ установила факты хищения злоумышленниками у одной из нефтегазовых компаний региона природного газа в особо крупном размере.

"В ходе производства 17 обысковых мероприятий на территории Московского региона и Ставропольского края обнаружены и изъяты имеющие доказательственное значение для уголовного дела наличные денежные средства, огнестрельное оружие, средства связи и автомобили премиум-класса", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Кража" и "Вымогательство". Задержанным предъявили обвинения и арестовали.

Ранее стало известно, что суд Новосибирска отправил в СИЗО на два месяца министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова. Его задержали еще 20 марта. Тогда это подтвердил руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. Он не уточнил, что послужило для этого поводом.