Новости регионов: пожар произошел в Цемесской роще в Новороссийске

В Новороссийске ищут виновных в возгорании на территории природного памятника "Цемесская роща". По версии следователей, кто-то поджог мусор или неаккуратно обращался с огнем. В результате пламя распространилось на 40 квадратных метров. К данной минуте горение ликвидировано.

Тем временем тюменская полиция выясняет причины аварии, в которой погиб водитель. Машина вылетела с дороги, проехала два лестничных пролета и зависла на спуске на набережную. По предварительным данным, автомобилист не справился с управлением и получил смертельные травмы.

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