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12 марта, 07:55

Происшествия

Украинский беспилотник был уничтожен над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. На месте работают оперативные и экстренные службы, добавил Богомаз.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 12 марта средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 25 украинских беспилотников над российскими регионами.

В частности, ночью Сергей Собянин сообщал об отражении атаки БПЛА, летевшего на Москву, в Раменском городском округе. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Предварительно, разрушений и пострадавших нет, отметил градоначальник.

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