Губернатор Нижегородской области сообщил об атаке БПЛА на Кстовскую промзону

Фото: МЧС Нижегородской области

Атака беспилотников была совершена утром 12 марта на объект топливно-энергетического комплекса на территории промзоны города Кстово. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он добавил, что на месте уже работают спецслужбы. Кроме того, задействованы необходимые силы для локализации пожара, возникшего на одной из установок по переработке нефти.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Работает оперативный штаб", – отметил Никитин.

До этого атаке беспилотников подвергся объект топливно-энергетического комплекса в городе Орел. Загорелся один из резервуаров нефтехранилища. Для ликвидации пожара привлечены свыше 60 человек, а также пожарный поезд.