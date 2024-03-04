Новости регионов: крупный лесной пожар возник на юге Приморья

На трассе Москва – Челябинск произошла крупная авария с участием двух грузовиков. Почти сразу после столкновения оба автомобиля вспыхнули и выгорели дотла. Известно, что один из водителей погиб. Удар был такой силы, что тягачи развернуло поперек дороги, из-за чего другие машины пришлось направить в объезд. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

На юге Приморья стремительно распространяется крупный лесной пожар. Кадры с клубами темно-серого дыма опубликовали жители Владивостока. Ночью и ранним утром экстренные службы смогли защитить от огня знаменитый парк "Земля леопарда", а также населенные пункты в Хасанском округе. Из-за сильного ветра пламя охватило уже пять тысяч гектаров, и площадь продолжает расти.

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