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04 марта, 10:00

Происшествия

Новости регионов: крупный лесной пожар возник на юге Приморья

Новости регионов: крупный лесной пожар возник на юге Приморья

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На трассе Москва – Челябинск произошла крупная авария с участием двух грузовиков. Почти сразу после столкновения оба автомобиля вспыхнули и выгорели дотла. Известно, что один из водителей погиб. Удар был такой силы, что тягачи развернуло поперек дороги, из-за чего другие машины пришлось направить в объезд. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

На юге Приморья стремительно распространяется крупный лесной пожар. Кадры с клубами темно-серого дыма опубликовали жители Владивостока. Ночью и ранним утром экстренные службы смогли защитить от огня знаменитый парк "Земля леопарда", а также населенные пункты в Хасанском округе. Из-за сильного ветра пламя охватило уже пять тысяч гектаров, и площадь продолжает расти.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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