Посол Германии вызван в МИД РФ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф был вызван 4 марта в МИД РФ. Причиной этого стал разговор германских офицеров по атакам на Крымский мост, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали атаку на Крымский мост.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что появление в российских СМИ данного разговора является частью информационной войны РФ.

Между тем замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев расценивает опубликованные переговоры офицеров Германии как свидетельство подготовки ФРГ к войне с Россией.