Системы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник самолетного типа между населенными пунктами Городище и Резников в Корочанском районе Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным главы области, в результате произошедшего пострадавших и каких-либо разрушений нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, добавил Гладков.

Ранее российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины осуществить атаку на объекты РФ, уничтожив украинский беспилотник самолетного типа над территорией Курской области.

По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, ведомство возбудило свыше 1,4 тысячи уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак БПЛА отдельных районов ряда российских областей.

Собянин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при обстреле Белгорода