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Угрозу ракетной опасности объявили в Курске и Курском районе. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Роман Старовойт.

"В Курской области запущена система оповещения населения", – написал он.

Глава региона призвал тех, кто находится дома, укрыться в помещениях со сплошными стенами без окон – в коридоре, ванной или кладовой. В случае нахождения на улице стоит найти ближайшее здание, подземный переход или паркинг, уточнил Старовойт.

До этого, в ночь на 29 февраля, дежурные средства ПВО уничтожили украинский БПЛА самолетного типа в небе над регионом. Ранее, 27-го числа, Воздушно-космические силы РФ работали в небе над областью.