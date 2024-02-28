По фактам атак на приграничные территорий РФ возбуждено более 1,4 тыс дел

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ возбудил свыше 1,4 тысячи уголовных дел по фактам обстрелов приграничных с Украиной территорий РФ и атак БПЛА отдельных районов ряда российских областей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина.

По словам главы СК, ведомство практически каждый день фиксирует подобные инциденты. Бастрыкин отметил, что следователи ведут кропотливую работу по документированию и сбору доказательств данных преступлений. В частности, по имеющимся данным, обстрелы Белгородского региона ведутся из Харьковской области.

Глава ведомства добавил, что следствие принимает все возможные меры, чтобы установить причастных к этим и другим подобным преступлениям, и привлечь их к уголовной ответственности.

Накануне три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка в Брянской области. Состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, у остальных – средней степени тяжести.

Кроме того, 27 февраля российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородском районе. Пострадавших нет, однако в результате случившегося загорелось поле.

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