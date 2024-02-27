ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что БПЛА самолетного типа уничтожили в районе поселка Разумное. Пострадавших нет, однако в результате случившегося загорелось поле. Оперативные службы приступили к тушению пожара.

Накануне три человека погибли после атаки ВСУ на село Почаево Грайворонского городского округа в Белгородской области. Киев атаковал автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе.

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