Число пострадавших при атаке БПЛА села в Белгородской области выросло до 4

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число пострадавших в результате атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины села Почаева в Белгородской области 26 февраля увеличилось до четырех. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, в больницу привезли еще одного пострадавшего жителя, его состояние оценивалось как тяжелое, сейчас его удалось стабилизировать. В настоящий момент он находится в областной клинической больнице, подчеркнул Гладков.

Накануне три человека погибли после атаки ВСУ на село Почаево Грайворонского городского округа в Белгородской области. Киев атаковал автомобиль со строителями при помощи дрона-камикадзе. Гладков тогда сообщал о трех пострадавших. Они получили различные осколочные ранения.

Позднее российские средства ПВО сбили шесть воздушных целей над Грайоворонским городским округом Белгородской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву