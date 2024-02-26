26 февраля, 22:16Происшествия
Российские ПВО сбили 6 воздушных целей над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 6 воздушных целей над Грайоворонским городским округом Белгородской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор уточнил, что российские силы сбили цели еще на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
"Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", – сказал он.
В этот же день, 26 февраля, из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Почаево того же городского округа погибли 3 человека. По словам Гладкова, ВСУ атаковали автомобиль строителей. Еще трое получили ранения.
Вечером в понедельник российские ПВО также сбили БПЛА в небе над регионом. Беспилотник самолетного типа был уничтожен примерно в 17:50 по московскому времени.
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