Средства ПВО РФ за сутки сбили 6 снарядов HIMARS и 77 украинских дронов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО РФ сбила за минувшие сутки 6 снарядов HIMARS и 77 украинских дронов. Министерство обороны России рассказало об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов", – говорится в публикации.

Кроме того, российская армия уничтожила живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.

Так, с начала СВО Украина потеряла 574 самолета, 267 вертолетов, свыше 13 тысяч БПЛА, 473 комплексов ЗРК, более 15 тысяч танков и других ББМ, 1 225 боевых машин РСЗО.

Ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны Сергею Шойгу, что в ходе освобождения Авдеевки украинские силы были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Он также подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед.

До этого сообщалось, что система противовоздушной обороны перехватила бомбу JDAM и ликвидировала 92 украинских дрона за сутки.



Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения