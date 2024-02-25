Рогов рассказал, что в центре Работино на запорожском направлении идут ожесточенные бои

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В селе Работино в Запорожье идут ожесточенные бои, инициатива находится за российскими силами. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села. Инициатива находится в руках российских бойцов", – приводит его слова РИА Новости.

Он заявил, что российские штурмовые группы поддерживает фронтовая авиация и артиллерия, а ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, используя множество дронов.

Рогов подчеркнул, что если российские силы выдавят ВСУ из Работино и ликвидируют Работинский выступ, то это поставит крест на результатах, которые украинская армия смогла достичь за все время контрнаступления прошлым летом.

Ранее командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, что в ходе освобождения Авдеевки украинские силы были отброшены с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Командующий также подчеркнул, что российская армия продолжает продвигаться вперед.

Подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ за неделю также улучшили положение по переднему краю купянского направления и отразили 25 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.

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