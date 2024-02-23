Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю купянского направления и отразили 25 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также в районах населенных пунктов Петропавловка, Кисловка, Чугуновка Харьковской области, Ямполовка, Торское ДНР, Стельмаховка и Червоная Диброва ЛНР нанесено поражение живой силе и технике 66-й, 30-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, а также 125-й бригады теробороны, уточнили в ведомстве.

В сообщении добавили, что потери украинской стороны составили более 390 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 25 орудий полевой артиллерии, 21 автомобиль и четыре танка.

Накануне подразделения "Южной" группировки войск ВС РФ освободили населенный пункт Победа на донецком направлении.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

До этого российские военные поразили за сутки склад горючего, живую силу и военную технику ВСУ в 123 районах. В МО РФ уточнили, что для этого были использованы БПЛА, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

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