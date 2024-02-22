Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Победа на донецком направлении, заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены в районах Новомихайловки и Красногоровки в ДНР.

В целом, уточнили в пресс-службе, только на этом направлении потери ВСУ за сутки составили свыше 410 военнослужащих. Также украинские войска потеряли здесь танк, три боевые бронемашины, пять автомобилей, три самоходные артиллерийские установки (САУ), одна из которых польского производства, а также гаубицу.

Ранее Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу рассказал, что село Крынки в Херсонской области теперь находится под полным контролем ВС РФ.

Однако не исключено, что войска ВСУ попробуют вновь атаковать населенный пункт на левом берегу Днепра, уточнил российский лидер. Шойгу подчеркнул, что вторая попытка прорыва будет для солдат Киева "дорогой в один конец".

17 февраля Шойгу докладывал Путину о полном освобождении Авдеевки в ДНР от солдат ВСУ. В результате была освобождена территория площадью 31,75 квадратного километра, а потери противника в боях за Авдеевку только за сутки составили более 1 500 военнослужащих.

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