Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны перехватила бомбу JDAM и ликвидировала 92 украинских дрона за сутки, следует из ежедневной сводки министерства обороны РФ о спецоперации, опубликованной в телеграм-канале.

"В течение суток перехвачены: управляемая авиационная бомба JDAM и два РСЗО HIMARS производства США. Кроме того, уничтожены 92 украинских БПЛА, в том числе в районах населенных пунктов Волноваха ДНР, Чубаревка Запорожской области, Новая Збурьевка и Новая Маячка Херсонской области", – уточняется в публикации.

Ранее в оборонном ведомстве отметили, что украинские войска были отброшены более чем на 10 километров после освобождения Авдеевки. Кроме того, около 200 украинских бойцов сдались в плен после зачистки населенного пункта.

Также сообщалось, что подразделения "Западной" группировки войск ВС РФ за неделю улучшили положение по переднему краю купянского направления и отразили 25 контратак ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны ДНР.



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