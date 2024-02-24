Два дрона перехвачены ночью в Липецкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два дрона удалось перехватить минувшей ночью в Липецкой области. Глава региона Игорь Артамонов рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня в 00:12 был получен сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника. Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08. Жертв нет", – говорится в его публикации.

Ранее стало известно о возгорании в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината. Тогда сообщалось, что причиной пожара могло стать падение летательного аппарата. Артамонов, в свою очередь, пообещал проверить эту информацию.

Он также призвал не поддаваться панике и доверять только официальным данным. По его словам, все спецслужбы области приведены в режим максимальной готовности.



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