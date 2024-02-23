Фото: Министерство обороны РФ

Ракетную опасность объявили в Курской области. Об этом губернатор региона Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что находящимся дома нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, кладовая, ванная). Те, кто сейчас на улице, должны зайти в ближайшее здание, паркинг, подземный переход.

Утром 23 февраля в Курске сработала система противовоздушной обороны. Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие.

Позднее система ПВО ликвидировала два беспилотника ВСУ самолетного типа над Курской областью. Украина попыталась атаковать территорию региона около 10:20 по московскому времени.