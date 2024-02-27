Три мирных жителя пострадали после обстрела ВСУ поселка в Брянской области

Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин

Три мирных жителя получили травмы в результате обстрела со стороны украинской армии поселка городского типа Суземка в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем телеграм-канале.

С его слов, украинские снаряды попали в самый центр Суземки, где проживает мирное население. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, у остальных – средней степени тяжести, уточнил Богомаз.

"Все они доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Частично повреждено административное здание. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – написал он.

Утром 27 февраля стало известно, что системы ПВО РФ за ночь уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской. Это данные от Минобороны России.

За некоторое время до этого Богомаз информировал об уничтожении двух дронов ВСУ над Клинцовским районом Брянской области. В результате атаки никто не пострадал, разрушений также не выявили, уточнил глава региона.