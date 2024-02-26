В РФ создали комплексную систему защиты объектов от дронов "Ступор"

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В России создали комплексную систему защиты объектов от дронов, которая способна своевременно выявлять и подавлять беспилотники сразу несколькими способами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора по развитию компании-разработчика данной системы ООО "Ступор" Владислава Кустарева.

По его словам, при разработке системы "Ступор" во внимание принимались основные требования пользователей, Минобороны РФ, Росгвардии, российских спецслужб. Ее создали на основе дополняющих друг друга комплексов обнаружения (радиочастотный сканер, радиолокационная станция, оптическая станция распознавания дронов) и средств противодействия (комплекс подмены координат и аппаратура постановки заградительной помехи).

Кустарев уточнил, что разработчики "Ступора" при помощи собственного программного обеспечения объединили в систему устройства, которые работают на различных принципах. Это позволило добиться большей надежности и уменьшить количество ложных срабатываний.

Между тем искусственный интеллект, заложенный в программный комплекс "Ступора", позволяет ему работать без помощи оператора комплекса. Отчетные и архивные данные о событиях могут выгружаться прямо на телефон, есть возможность интегрировать в данную систему средства обнаружения и противодействия других производителей.

Применение таких систем, как "Ступор", сейчас актуально, так как в реалиях СВО инфраструктурные и военные объекты центральной части страны каждую неделю подвергаются атакам со стороны украинских БПЛА и не всегда целесообразно поражать их системами ПВО, расходуя дорогостоящие боеприпасы на дешевые беспилотники, часто представляющие собой "перепрошитые" гражданские дроны, добавил собеседник агентства.

Он заявил, что объекты ТЭК уже оборудуются стационарными системами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам. Они работают в постоянном режиме.

Говоря о тактико-технических характеристиках "Ступора", Кустарев подчеркнул, что входящие в состав системы комплексы "Шторм" и "Штиль" могут обнаруживать и захватывать цель на расстоянии более пяти километров. Средства защиты "Парс", в свою очередь, подавляют БПЛА на расстоянии до двух километров, как путем создания "купола" диаграммой 360 градусов, так и узким лучом направленного действия.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школы и колледжи 30 регионов России оснастят оборудованием для обучения по разработке, производству и эксплуатации БПЛА.

До этого российский премьер Михаил Мишустин заявлял, что в РФ вдвое увеличат выпуск беспилотных летательных аппаратов в ближайшие семь лет. Также он заявил о намерении страны подготовить свыше миллиона специалистов по беспилотной авиации.



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