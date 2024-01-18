Колледжи и школы в 30 российских регионах оснастят оборудованием для обучения БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Школы и колледжи 30 регионов России оснастят оборудованием для обучения по разработке, производству и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, в региональных учебных заведениях создадут центры практической подготовки по обращению с беспилотными авиационными системами.

"Важно соединить в школе эту работу с такими предметами, как основы безопасности и защиты Родины и труд. В колледжах это направление необходимо тесно связать с проектом "Профессионалитет". Все образовательные организации должны работать в единой системе", – приводятся слова Кравцов на сайте Минпросвещения.

По данным пресс-службы министерства, в каждом пилотном регионе к одному колледжу будут прикреплены 17–20 школ для совместной работы. Кроме того, в 2024 году для этого проекта подготовят почти 2,5 тысячи педагогов, а также разработают 20 учебных модулей.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения планирует обеспечить учебными дронами 2 436 российских школ и 190 колледжей в 2024–2026 годах. Такое решение приняли в рамках проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы".

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