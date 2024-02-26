01:20Безопасность
Минобороны вновь запретило использовать агродроны в некоторых регионах РФ
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Минобороны России запретило российским аграриям на юге и в центре России использовать сельскохозяйственные дроны. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.
"В зону закрытого неба в интересах Минобороны попадают, например, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области", – указано в сообщении.
Глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин заявил, что запрет использования беспилотников в 2024 году оправдан "с учетом огромного материального и морального вреда, который могут нанести беспилотники, залетающие с территории соседнего государства". В настоящее время Минобороны РФ допускает к полетам в сельскохозяйственных целях только некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2.
В Минсельхозе заявили, что представители органов управления регионов, а также эксплуатанты авиатехники готовы провести работы в 2024 году в полном объеме. Там подчеркнули, что процесс обработки сельхозугодий и сбора урожая пройдет в запланированные сроки.
Ранее более 50 регионов России приняли решение запретить полеты БПЛА. В свою очередь, Минэкономразвития хочет ввести исключения на запрет использования беспилотников.
В Росавиации уточнили, что за несанкционированный запуск дрона в РФ предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 150 тысяч, для юридических – от 250 до 500 тысяч рублей.
Позднее Минтранс РФ сообщил, что с марта 2024 года беспилотные летательные аппараты в России могут разрешить запускать над населенными пунктами на высоте до 150 метров от уровня земли или воды.
Читайте также
- Силовики, МЧС и ЧОП получили право пресекать движение всех видов БПЛА
- Силы ПВО России уничтожили шесть беспилотников ВСУ за ночь