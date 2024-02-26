Минобороны вновь запретило использовать агродроны в некоторых регионах РФ

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Минобороны России запретило российским аграриям на юге и в центре России использовать сельскохозяйственные дроны. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

"В зону закрытого неба в интересах Минобороны попадают, например, Краснодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая и Тамбовская области", – указано в сообщении.

Глава альянса "Аэрохимфлот" Клим Галиуллин заявил, что запрет использования беспилотников в 2024 году оправдан "с учетом огромного материального и морального вреда, который могут нанести беспилотники, залетающие с территории соседнего государства". В настоящее время Минобороны РФ допускает к полетам в сельскохозяйственных целях только некоторые самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-2.

В Минсельхозе заявили, что представители органов управления регионов, а также эксплуатанты авиатехники готовы провести работы в 2024 году в полном объеме. Там подчеркнули, что процесс обработки сельхозугодий и сбора урожая пройдет в запланированные сроки.

Ранее более 50 регионов России приняли решение запретить полеты БПЛА. В свою очередь, Минэкономразвития хочет ввести исключения на запрет использования беспилотников.

В Росавиации уточнили, что за несанкционированный запуск дрона в РФ предусмотрены штрафы: для физических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 150 тысяч, для юридических – от 250 до 500 тысяч рублей.

Позднее Минтранс РФ сообщил, что с марта 2024 года беспилотные летательные аппараты в России могут разрешить запускать над населенными пунктами на высоте до 150 метров от уровня земли или воды.