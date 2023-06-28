Минэкономразвития хочет ввести исключения на запрет использования беспилотников

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В некоторых российских регионах могут ввести исключения на запрет запуска беспилотников, чтобы обеспечить возможность проводить эксперименты по эксплуатации гражданских БПЛА. Об этом рассказал глава департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимир Волошин.

Он обратил внимание, что многие регионы ввели ограничения на использование дронов в целях безопасности.

"Более 50 глав регионов приняли решение по запрету полетов, сейчас мы вырабатываем совместно с коллегами конструкцию, как сделать исключение и из этого барьера, чтобы для экспериментов там, где это нужно, и там, где это безопасно, можно было полеты осуществлять", – передает ТАСС его слова.

С 3 мая в Москве и Подмосковье действует запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Исключением являются объекты, которые используются по решениям органов государственной власти. За нарушение правила гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.

В свою очередь, в Росавиации уточнили, какая ответственность может быть за несанкционированный запуск дрона в РФ. Штрафы для физических лиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных – от 50 до 150 тысяч, для юридических – от 250 до 500 тысяч рублей.

В случае если кто-то пострадал или погиб, нарушителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Использовать беспилотники запретили в 50 российских регионах