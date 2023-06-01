Жителя Усть-Илимска оштрафовали за незаконное использование беспилотника

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Житель Усть-Илимска получил штраф за незаконный запуск квадрокоптера, сообщается в телеграм-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Братская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения воздушного законодательства. После нее стало известно, что в феврале этого года житель Усть-Илимска осуществил запуск беспилотного летательного аппарата, не имея плана полета и разрешения на использование воздушного пространства.

Его признали виновным в нарушении Воздушного кодекса РФ и федеральных правил использования воздушного пространства РФ. Гражданину предстоит выплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ввел ограничение на полеты БПЛА на территории региона, а также полный запрет на использование любых видов беспилотных судов, салютов и пиротехнических изделий. Аналогичное постановление также вступило в силу в Курской области.