В Псковской области ввели запрет на запуск БПЛА с 5 мая

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В Псковской области ввели запрет на запуск гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 5 мая. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"Исключение – БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также для мониторинга объектов трубопроводного, железнодорожного транспорта, пожароопасной обстановки и ряда других", – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Ведерникова, запрет будет действовать на основании указа Владимира Путина №757, и продлится до отмены режима базовой готовности.

Губернатор напомнил, что за нарушение данного запрета гражданам грозит ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Соответствующий протокол подписали во время заседания Оперативного штаба столицы. Документ устанавливает порядок выдачи разрешений на полеты.

По словам градоначальника, такие меры необходимы, чтобы избежать несанкционированного использования беспилотников, которые могут помешать работе правоохранителей.



Песков ответил на вопрос о полетах беспилотников 9 мая в столице